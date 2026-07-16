Соседняя с Беларусью Польша создает новое вооруженное подразделение на границе

Соседняя с Беларусью Польша создает в вооруженных силах новое подразделение в качестве компонента пограничной обороны, пишет БелТА.
По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, новая структура будет обеспечивать защиту восточных и северо-восточных границ страны. В ее состав войдут четыре действующие бригады территориальной обороны: Подляская, Варминьско-Мазурская, Надбужанская и Пшемысльская.
— Подразделение станет одним из столпов программы «Восточный щит», — подчеркнул польский министр.
В рамках проекта власти запланировали строительство оборонной инфраструктуры на территории страны. Также будет разрабатываться система наблюдения и повышаться способность ВС реагировать на кризисные ситуации. Военнослужащие нового подразделения будут сотрудничать с погранслужбой и другими структурами, которые связаны с госбезопасностью.
Напомним, ранее Минобороны Польши раскрыло планы до конца 2026 года укрепить около 250 километров восточной и северной границы республики. Также сообщалось о строительстве бетонных фортификационных сооружений и разворачивании системы электронного мониторинга. Военное ведомство Польши заявляло про увеличение финансирования программы «Восточный щит» до 9,3 миллиарда евро.
Тем временем Кремль сделал заявление о том, к чему готовит жителей соседняя с Беларусью Литва.