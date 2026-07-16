Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в конце августа

Как указано на сайте мероприятия, главным событием станет пленарное заседание 25 августа. Именно на нем, по данным организаторов, выступят лучшие авторы инициатив, прошедших отбор, а президент станет гостем. Попасть на заседание смогут только те, кто получит специальные приглашения. Полную программу обещают опубликовать за две недели до старта.