Президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в конце августа. Ожидается, что глава государства примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет на Нижегородской ярмарке 24−25 августа.
Как указано на сайте мероприятия, главным событием станет пленарное заседание 25 августа. Именно на нем, по данным организаторов, выступят лучшие авторы инициатив, прошедших отбор, а президент станет гостем. Попасть на заседание смогут только те, кто получит специальные приглашения. Полную программу обещают опубликовать за две недели до старта.
Визит Путина в Нижний Новгород, если он состоится, станет далеко не первым. Последний раз президент приезжал в Нижний Новгород в 2021 году: он участвовал в праздновании 800‑летия Нижнего Новгорода и проводил рабочую встречу с губернатором.