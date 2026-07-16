Лошади отличают хищников от безобидных животных по изображению

В эксперименте приняли участие 18 лошадей различного возраста и пола. Средний возраст животных составил семь лет. С помощью проектора им демонстрировали два видеоролика без звука. На одном из них была запечатлена стая волков — хищников, незнакомых лошадям. На другом — мирно пасущиеся вомбаты, также незнакомые животным, но не представляющие для них угрозы. Реакции лошадей фиксировались при помощи камеры и монитора сердечного ритма.