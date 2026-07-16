Лошади отличают хищников от безобидных животных по изображению

Исследователи из Университета штата Огайо установили, что домашние лошади способны идентифицировать незнакомого хищника, ориентируясь исключительно на визуальный образ, без звукового сопровождения. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.
В эксперименте приняли участие 18 лошадей различного возраста и пола. Средний возраст животных составил семь лет. С помощью проектора им демонстрировали два видеоролика без звука. На одном из них была запечатлена стая волков — хищников, незнакомых лошадям. На другом — мирно пасущиеся вомбаты, также незнакомые животным, но не представляющие для них угрозы. Реакции лошадей фиксировались при помощи камеры и монитора сердечного ритма.
Согласно полученным данным, лошади четко различали хищника и безопасное животное по изображению. При просмотре видео с волками частота сердечных сокращений у них заметно возрастала по сравнению как с исходным состоянием, так и с реакцией на вомбатов. При демонстрации вомбатов ритм сердца практически не отклонялся от спокойного уровня.
При этом поведение волков на экране не имело значения для лошадей. Пульс животных одинаково учащался как при демонстрации драк хищников, так и при их мирном вылизывании друг друга.
Исследователи также выявили различия между отдельными особями. В частности, жеребцы реагировали на волков более выраженно, чем кобылы — их сердцебиение было более частым.
Отмечается, что явных внешних признаков стресса, таких как размахивание хвостом, движение ушей или раздувание ноздрей, ученые практически не зафиксировали. Тревога проявлялась преимущественно на физиологическом уровне. При взгляде на волков лошади почти не использовали левый глаз, рассматривая хищника либо правым глазом, либо обоими одновременно. Вомбатов же они чаще изучали двумя глазами, что, по мнению исследователей, указывает скорее на любопытство, чем на страх.
Авторы работы подчеркивают важность этих выводов для обеспечения безопасности. В частности, при встрече с собакой во время прогулки или перевозки лошадь может испугаться и нанести травму себе, всаднику или окружающим. Учет пола, возраста и особенностей характера животного, как полагают ученые, позволит снизить риск возникновения подобных ситуаций.