140 камер установят для борьбы с незаконными свалками в Красноярске

Глава города Сергей Верещагин в прямом эфире сообщил о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на борьбу с мусором. В Красноярске обустроят 355 контейнерных площадок и установят более 1600 контейнеров, сообщает «Город Прима».
На площадках появятся 140 камер с искусственным интеллектом. Они будут фиксировать нарушителей, выбрасывающих строительный и крупногабаритный мусор в неположенных местах.
В Октябрьском районе пилотный проект уже показал эффективность — нарушителям выписали штрафы почти на миллион рублей. Теперь систему расширят на весь город.