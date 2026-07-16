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140 камер установят для борьбы с незаконными свалками в Красноярске

На борьбу с мусором власти выделили 50 млн рублей.

Глава города Сергей Верещагин в прямом эфире сообщил о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на борьбу с мусором. В Красноярске обустроят 355 контейнерных площадок и установят более 1600 контейнеров, сообщает «Город Прима».

На площадках появятся 140 камер с искусственным интеллектом. Они будут фиксировать нарушителей, выбрасывающих строительный и крупногабаритный мусор в неположенных местах.

В Октябрьском районе пилотный проект уже показал эффективность — нарушителям выписали штрафы почти на миллион рублей. Теперь систему расширят на весь город.