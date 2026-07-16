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В Воронеже мать погибшего участника СВО больше года не могла получить соцподдержку

Женщина получит полный соцпакет после вмешательства прокуроров.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа защитила права матери погибшего участника СВО. 51-летняя женщина, являющаяся инвалидом первой группы, сын которой проходил военную службу по контракту и погиб при выполнении боевых задач, пожаловалась, что с апреля 2025 года не может получить меры соцподдержки. Причиной стало отсутствие у нее постоянной регистрации на территории Воронежской области.

— Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав женщины, представив доказательства ее постоянного проживания в Воронеже с 2020 года. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Мать погибшего участника СВО получит полный пакет мер соцподдержки: бесплатное медицинское обслуживание, социальное обслуживание на дому, предоставление услуг по санаторно-курортному лечению, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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