БПЦ обязали включить в свое название упоминание о Московском патриархате

«Постановили: утвердить журналы Синода Белорусского экзархата от 30 июня 2026 года. Одобрить принятые Синодом Белорусского экзархата изменения в Устав “Республиканского объединения “Белорусская православная церковь” с включением в это именование дополнения “(Белорусский экзархат Московского патриархата)”, — говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте Московской патриархии.
Русская православная церковь подчеркнула важность упоминания своего названия в официальном названии Белорусского экзархата в решении Священного синода, принятом 24 июля 2025 года.
В этом решении Синод уточнил, что данное требование касается юридических названий, официальных веб-сайтов и документов, а также наименований внутренних канонических структур.
Белорусский экзархат был образован в 1989 году. В сентябре 2024 года религиозное объединение «Белорусская православная церковь» успешно прошло процедуру перерегистрации, приведя свою деятельность в полное соответствие с национальным законодательством.