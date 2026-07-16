БПЦ обязали включить в свое название упоминание о Московском патриархате

«Постановили: утвердить журналы Синода Белорусского экзархата от 30 июня 2026 года. Одобрить принятые Синодом Белорусского экзархата изменения в Устав “Республиканского объединения “Белорусская православная церковь” с включением в это именование дополнения “(Белорусский экзархат Московского патриархата)”, — говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте Московской патриархии.