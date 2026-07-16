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БПЦ обязали включить в свое название упоминание о Московском патриархате

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Русская православная церковь (РПЦ) одобрила внесение упоминания о Московском патриархате в официальное название Белорусской православной церкви — Белорусского экзархата РПЦ.

Источник: Официальный сайт Московского патриархата РПЦ

«Постановили: утвердить журналы Синода Белорусского экзархата от 30 июня 2026 года. Одобрить принятые Синодом Белорусского экзархата изменения в Устав “Республиканского объединения “Белорусская православная церковь” с включением в это именование дополнения “(Белорусский экзархат Московского патриархата)”, — говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте Московской патриархии.

Русская православная церковь подчеркнула важность упоминания своего названия в официальном названии Белорусского экзархата в решении Священного синода, принятом 24 июля 2025 года.

В этом решении Синод уточнил, что данное требование касается юридических названий, официальных веб-сайтов и документов, а также наименований внутренних канонических структур.

Белорусский экзархат был образован в 1989 году. В сентябре 2024 года религиозное объединение «Белорусская православная церковь» успешно прошло процедуру перерегистрации, приведя свою деятельность в полное соответствие с национальным законодательством.