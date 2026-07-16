Глава Володарского округа Третьяков чуть не попался на уловки мошенников

Глава Володарского округа Нижегородской области Дмитрий Третьяков чуть не стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Мошенники представились сотрудниками управляющей компании. Аферисты рассказали о замене дверей в подъезде и попросили код из СМС, чтобы выдать новые ключи курьеру.
«Звучит до жути правдоподобно — старые подъездные двери в городской квартире у нас действительно так себе. Я уже потянулся читать сообщение с цифрами, но вовремя опомнился», — рассказал Дмитрий Третьяков.
Глава Володарского округа напомнил, что код из СМС ни в коем случае нельзя называть незнакомцам. Сотрудники банков, правоохранительных органов и ДУКов никогда не звонят с такими просьбами.
Напомним, 19-летнего пособника мошенников с сим-боксом поймали в Нижнем Новгороде.