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Глава Володарского округа Третьяков чуть не попался на уловки мошенников

Глава Володарского округа Нижегородской области Дмитрий Третьяков чуть не стал жертвой мошенников.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Володарского округа Нижегородской области Дмитрий Третьяков чуть не стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Мошенники представились сотрудниками управляющей компании. Аферисты рассказали о замене дверей в подъезде и попросили код из СМС, чтобы выдать новые ключи курьеру.

«Звучит до жути правдоподобно — старые подъездные двери в городской квартире у нас действительно так себе. Я уже потянулся читать сообщение с цифрами, но вовремя опомнился», — рассказал Дмитрий Третьяков.

Глава Володарского округа напомнил, что код из СМС ни в коем случае нельзя называть незнакомцам. Сотрудники банков, правоохранительных органов и ДУКов никогда не звонят с такими просьбами.

Напомним, 19-летнего пособника мошенников с сим-боксом поймали в Нижнем Новгороде.