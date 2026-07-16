150 нарушителей задержали в Ростовской области с помощью биометрии в 2026 году

В Ростовской области в систему «Безопасный город» интегрировали более 6 тысяч камер наблюдения. Только за 2026 год с помощью биометрического распознавания лиц задержали более 150 нарушителей, треть из которых находились в федеральном розыске. Об этом после посещения ситуационного центра охраны МВД рассказал губернатор Юрий Слюсарь.