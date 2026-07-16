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150 нарушителей задержали в Ростовской области с помощью биометрии в 2026 году

Губернатор Юрий Слюсарь: более 6 тысяч камер интегрировали в систему «Безопасный город».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в систему «Безопасный город» интегрировали более 6 тысяч камер наблюдения. Только за 2026 год с помощью биометрического распознавания лиц задержали более 150 нарушителей, треть из которых находились в федеральном розыске. Об этом после посещения ситуационного центра охраны МВД рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Пока система работает в областном центре, но будем наращивать технические возможности, чтобы распространить на все районы области, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Глава региона предложил проработать правовые механизмы и программные решения для работы с потоком информации. В частности, система может регистрировать нарушения правил благоустройства около площадок с мусорными контейнерами.

— Необходимо, чтобы количество перешло в качество. Если объединим усилия, то получим совсем другой уровень безопасности и качества жизни, — добавил Юрий Слюсарь.

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