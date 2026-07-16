Граждане Канады и Конго поступают в Мининский университет в Нижнем Новгороде

Всего в педагогический университет поступило 135 заявок от иностранных граждан. Среди них — житель архипелага Сент-Винсент и Гренадины. До этого он год прожил в Тюмени, где изучал русский язык.
«Традиционно много студентов из Туркменистана — в этом году 48 человек, но всё чаще приезжают из Алжира, Марокко, Нигерии и даже Канады. При этом возраст поступающих перестал быть барьером: самый зрелый абитуриент в 66 лет идет в магистратуру за инновационными методиками преподавания русского языка, другой состоявшийся специалист приехал из Камеруна, выбирает из нескольких программ», — рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Напомним, ННГУ и НГТУ попали в топ вузов по уровню зарплат выпускников-айтишников.