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Граждане Канады и Конго поступают в Мининский университет в Нижнем Новгороде

Студенты из Анголы, Бангладеша, Конго, Канады, Китая, Марокко и Мексики поступают в Мининский университет в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Студенты из Анголы, Бангладеша, Конго, Канады, Китая, Марокко и Мексики поступают в Мининский университет в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Всего в педагогический университет поступило 135 заявок от иностранных граждан. Среди них — житель архипелага Сент-Винсент и Гренадины. До этого он год прожил в Тюмени, где изучал русский язык.

«Традиционно много студентов из Туркменистана — в этом году 48 человек, но всё чаще приезжают из Алжира, Марокко, Нигерии и даже Канады. При этом возраст поступающих перестал быть барьером: самый зрелый абитуриент в 66 лет идет в магистратуру за инновационными методиками преподавания русского языка, другой состоявшийся специалист приехал из Камеруна, выбирает из нескольких программ», — рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Напомним, ННГУ и НГТУ попали в топ вузов по уровню зарплат выпускников-айтишников.

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