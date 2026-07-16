В Черноземье за полгода ликвидировано почти вдвое больше компаний, чем открыто

«Снижение числа новых компаний до минимума с 2010 года свидетельствует о продолжающемся спаде предпринимательской активности. Структура закрытий в первом полугодии 2026 года также заметно изменилась. Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП. Число предприятий, ликвидированных таким образом, выросло более чем в три раза. Вместе с нарастанием волны “упрощенных” закрытий сократился вклад налоговых органов в общий пул ликвидаций: количество предприятий, исключенных из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений, уменьшилось на 32%»— обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.