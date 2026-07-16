Здание детского сада XIX века реставрируют в центре Краснодара

Кирпичный особняк возвели в псевдоклассическом стиле. В первые годы советской власти в нем находился Дом ребенка, а в 1925 году здание приспособили под туберкулезный санаторий. Позже здесь работали детская больница и санаторий, а затем разместился детский сад.