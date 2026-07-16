Алексей Цуканов единогласно поддержан как кандидат в прокуроры Нижегородской области

Сенатор Ольга Щетинина в своём канале в мессенджере MAX 16 июля сообщила, что на совместном заседании нескольких комитетов Совета Федерации единогласно поддержали кандидатуру Алексея Цуканова на пост прокурора Нижегородской области.
«Только что на совместном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета по обороне и безопасности, Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров нескольких субъектов РФ. Единогласно поддержали кандидатуру Алексея Цуканова на должность прокурора Нижегородской области», — отметила Ольга Щетинина.
Алексей Николаевич Цуканов имеет свыше 30 лет стажа в органах прокуратуры. Он прошёл путь от следователя районной прокуратуры до должности прокурора Курской области и руководил управлением Генеральной прокуратуры России в Северо‑Кавказском федеральном округе. За службу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и рядом ведомственных наград.
Дальнейшая процедура предусматривает рассмотрение кандидатуры на пленарном заседании Совета Федерации; окончательное назначение будет утверждено указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Леонид Ломиворотов может возглавить Арбитражный суд Нижегородской области.