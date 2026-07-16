Алексей Цуканов единогласно поддержан как кандидат в прокуроры Нижегородской области

«Только что на совместном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета по обороне и безопасности, Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров нескольких субъектов РФ. Единогласно поддержали кандидатуру Алексея Цуканова на должность прокурора Нижегородской области», — отметила Ольга Щетинина.