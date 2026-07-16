Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 23% в Нижегородской области

С начала 2026 года в регионе было выявлено 348 заболевших, а показатель заболеваемости составил 11,4 случая на 100 тысяч населения, что на 23,3% ниже прошлогоднего значения (14,8 на 100 тысяч жителей). В настоящее время антиретровирусную терапию в Нижегородской области получают 17 948 человек — это 95,4% от всех состоящих на учете пациентов. Кроме того, благодаря усилиям врачей, все 100% новорожденных от ВИЧ-позитивных матерей вовремя получили необходимую медикаментозную профилактику.