Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок хотят уменьшить

Сейчас акушеры с дополнительным образованием по психологическому консультированию предупреждения прерывания беременности получают по 20 тыс. руб. за каждую беременную, отказавшуюся от аборта при условии достижения срока беременности 28 недель. Этот срок минздрав предлагает сократить до 22 недель.