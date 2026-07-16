«Единый проект»: Беспрозванных хочет связать застройку острова Октябрьского и территории Дома Советов в Калининграде

В Калининграде остров Октябрьский и территорию Дома Советов планируют сформировать как единое пространство. Об этом сообщил журналистам губернатор Алексей Беспрозванных в четверг, 16 июля.
На острове Октябрьском ГК «Кортрос» приступила к строительству первых двух домов нового жилого комплекса. Он займёт территорию порядка семи гектаров. Также власти одобрили инвестиционный проект компании по дальнейшей освоению Острова. Общая площадь земли под застройку составит 77 гектаров.
«Вся вот эта зона будет сформирована в целом и с центром города Калининграда, бывшей площадкой Дома Советов, где у нас планируется строительство национального центра “Россия”. Наша задача, пока начинает здесь строиться этот проект и строится национальный центр, объединить это пространство в единое, соединить его пешеходными дорожками, велодорожками, пространствами для отдыха наших жителей. И всё это будет единым большим проектом», — отметил Беспрозванных.
На острове Откябрьском планируют строить жилые дома, два многофункциональных центра с торговой функцией, школы, детские сады, парковки и другую инфраструктуру. Власти признали этом масштабным инвестиционным проектом.
Национальный центр «Россия» и ландшафтный парк планируют разместить на территории 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Площадь нового здания составит 47 тысяч квадратных метров. Проект наццентра с парком предполагает создание больших выставочных и общественных пространств, форума, амфитеатра, современнорй транспортной инфраструктуры.