«Единый проект»: Беспрозванных хочет связать застройку острова Октябрьского и территории Дома Советов в Калининграде

«Вся вот эта зона будет сформирована в целом и с центром города Калининграда, бывшей площадкой Дома Советов, где у нас планируется строительство национального центра “Россия”. Наша задача, пока начинает здесь строиться этот проект и строится национальный центр, объединить это пространство в единое, соединить его пешеходными дорожками, велодорожками, пространствами для отдыха наших жителей. И всё это будет единым большим проектом», — отметил Беспрозванных.