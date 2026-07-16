Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, долго ли продлится потепление в Калининградской области

В пятницу воздух прогреется до +29.

Источник: Клопс.ru

В регионе в ближайшие сутки станет ещё теплее, но уже в выходные в регион придёт похолодание с дождями и грозами. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным на 14:00 четверга, 16 июля, воздух в Калининграде и континентальной части региона прогрелся до +26…+27 градусов. На побережье было немного свежее — +21…+23. В пятницу, 17 июля, ожидается ещё более тёплая погода: столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. При этом уже в субботу в область придёт похолодание, местами пройдут дожди и грозы.

До воскресенья в регионе ещё сохранится двадцатиградусное тепло. Затем станет прохладнее.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше