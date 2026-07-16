Синоптики рассказали, долго ли продлится потепление в Калининградской области

В регионе в ближайшие сутки станет ещё теплее, но уже в выходные в регион придёт похолодание с дождями и грозами. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным на 14:00 четверга, 16 июля, воздух в Калининграде и континентальной части региона прогрелся до +26…+27 градусов. На побережье было немного свежее — +21…+23. В пятницу, 17 июля, ожидается ещё более тёплая погода: столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. При этом уже в субботу в область придёт похолодание, местами пройдут дожди и грозы.
До воскресенья в регионе ещё сохранится двадцатиградусное тепло. Затем станет прохладнее.
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