Амбассадоры Российского футбольного союза провели автограф-сессию для нижегородских журналистов

Амбассадоры Российского футбольного союза Денис Глушаков, Ари и Алексей Игонин приняли участие в автограф-сессии для представителей нижегородских СМИ. Об этом сообщил корреспондент ИА «Время Н» с места событий.
В этот же день, 16 июля, но чуть ранее бывшие футболисты «Спартака» и «Зенита» побывали в Семёнове, где познакомились с предприятием народных художественных промыслов «Хохломская роспись».
В рамках автограф-сессии амбассадоры РФС поделились своими впечатлениями от состоявшейся поездки.
«Я и раньше, конечно, знал про хохломскую роспись, но когда ты слышишь об этом из уст профессионалов, любящих свое дело, это совсем другое. Мы оценили масштаб производства и даже сами поучаствовали в росписи. Впечатлений масса, в том числе и от самого Семёнова. Я увезу их с собой в Санкт-Петербург, расскажу о том, что видел друзьям и своим родным, прежде всего — детям. Надеюсь, что в ближайшее время наша семья приедет сюда, в Нижний Новгород», — поделился мастер спорта России и бывший игрок ФК «Зенит» Алексей Игонин.
Известный в недавнем прошлом спартаковец Денис Глушаков также оказался доволен живым знакомством с хохломой. По его собственному признанию, он не ожидал, что в этот процесс вовлечено так много людей.
«Не каждый день ты можешь посмотреть, где и как делают те же самые матрешки, например, а нам выпала такая возможность. Когда мы попали на производство, то возникло ощущение, что здесь живет одна большая-большая семья, где все друг другу помогают и заняты общим делом», — добавил бывший полузащитник ФК «Спартак» Денис Глушаков.
В ближайшую субботу, 18 июля, Нижний Новгород второй раз в своей истории примет матч за Суперкубок России по футболу (6+). В поединке сойдутся нынешний чемпион Российской Премьер-Лиги «Зенит» и обладатель кубка России «Спартак». Алексей Игонин и Ари — как бывшие игроки питерского и московского клубов соответственно — рассказали, что они ждут от предстоящей встречи на «Совкомбанк Арене».
«Если не говорить о каких-то спортивных нюансах, то я жду эмоций. Зрители для этого и придут на стадион. Уверен, что он будет полон. Они хотят увидеть азарт и желание футболистов победить. Что касается мастерства, то и у “Зенита”, и у “Спартака” с этим все в порядке», — подчеркнул Игонин.
Ари, известный по своим выступлениям за московский «Спартак» и другие российские команды, тоже выразил уверенность, что любителей футбола ждет интересный матч.
«Много народа, красивый футбол и хороший результат в пользу “Спартака”, — вот, что хочется увидеть на стадионе».
В пятницу, 17 июля, в парке 800‑летия, у Чкаловской лестницы и на других площадках Нижнего Новгорода пройдут фото- и автограф‑сессии с бывшими игроками «Спартака» и «Зенита».
В сам день игры, 18 июля, возле стадиона на Стрелке состоится масштабный фестиваль для болельщиков. Любой желающий сможет сыграть с бывшими футболистами в мини‑матчи, посоревноваться в конкурсах и выиграть призы в розыгрышах.
Также для фанатов подготовят официальную клубную атрибутику и тематические фотозоны. Всего организаторы обещают более 50 активностей, рассчитанных на разные возрастные группы и интересы болельщиков.
Напомним, что матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 18 июля, на «Совкомбанк Арене». Начало в 19:30.