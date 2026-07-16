Амбассадоры Российского футбольного союза провели автограф-сессию для нижегородских журналистов

«Я и раньше, конечно, знал про хохломскую роспись, но когда ты слышишь об этом из уст профессионалов, любящих свое дело, это совсем другое. Мы оценили масштаб производства и даже сами поучаствовали в росписи. Впечатлений масса, в том числе и от самого Семёнова. Я увезу их с собой в Санкт-Петербург, расскажу о том, что видел друзьям и своим родным, прежде всего — детям. Надеюсь, что в ближайшее время наша семья приедет сюда, в Нижний Новгород», — поделился мастер спорта России и бывший игрок ФК «Зенит» Алексей Игонин.