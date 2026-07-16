В Пролетарском районе бурят скважину для восстановления подачи воды в двух хуторах

В хуторе Степной Пролетарского района приступили к бурению новой скважины взамен вышедшей из строя артезианской. Из-за ее поломки жители хуторов Степной и Николаевский-2 остались без водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.