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100 водолазов ищут в Волге технику времен ВОВ

В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской Фронт 2026», приуроченная к 81-й годовщине Победы.

В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской Фронт 2026», приуроченная к 81-й годовщине Победы и проводится при поддержке президентского гранта.

Вахта продлится до 30 июля в акватории Волги, в том же районе, где ранее обнаружили бронекатер «БК-31». В работах задействованы около 100 человек — водолазы из волгоградского поискового отряда и других регионов России.

Организаторами масштабных поисков выступили региональное отделение ДОСААФ, центр патриотического воспитания «Виктория» и поисковая организация «Наследие».

Экспедиция проводится уже третий год подряд. За предыдущие сезоны участники нашли два самоходных понтона, баркас, несколько барж и один самолёт.