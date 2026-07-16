В Людиновской библиотеке Калужской области пройдет литературная программа

Гостей ждет рассказ о биографии и творчестве Василия Шукшина — актера, режиссера и писателя, чьи произведения переведены на десятки языков. В программе показ фрагментов фильмов «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Живет такой парень». Желающие смогут прочитать отрывки из рассказов и повестей писателя, а также обсудить поднятые им темы. К мероприятию также подготовлена книжная выставка «Читая Шукшина, видишь Россию», на которой будут представлены его произведения и литература о его жизненном и творческом пути.