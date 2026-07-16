В Людиновской библиотеке Калужской области пройдет литературная программа

Литературно-музыкальная программа «Василий Шукшин: грани судьбы и таланта», посвященная 97-летию писателя, состоится 24 июля в Людиновской центральной библиотеке Калужской области. Ее проведут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Гостей ждет рассказ о биографии и творчестве Василия Шукшина — актера, режиссера и писателя, чьи произведения переведены на десятки языков. В программе показ фрагментов фильмов «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Живет такой парень». Желающие смогут прочитать отрывки из рассказов и повестей писателя, а также обсудить поднятые им темы. К мероприятию также подготовлена книжная выставка «Читая Шукшина, видишь Россию», на которой будут представлены его произведения и литература о его жизненном и творческом пути.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.