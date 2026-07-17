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Выпускники омских школ пожаловались на проведение ЕГЭ. Что им ответили?

Апелляций было более сотни.

Источник: Om1 Омск

Участники Единого государственного экзамена 2026 года в Омской области подали 145 апелляций. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам ЕГЭ в нашем регионе, рассказала руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования Омской области Ирина Ягодка.

Как сообщает NGS55.RU, только две жалобы касались нарушений порядка проведения экзаменов — обе конфликтной комиссией были отклонены. Остальные же обращения были связаны с несогласием с выставленными баллами: их комиссия удовлетворила всего 13. Больше всего обжалований поступило на результаты экзамена по обществознанию, однако баллы выпускникам не были изменены ни в одном случае.

По словам Ирины Ягодки, в 2026 году за пересмотром результатов чаще обращались выпускники с баллом выше 70.