Выпускники омских школ пожаловались на проведение ЕГЭ. Что им ответили?

Как сообщает NGS55.RU, только две жалобы касались нарушений порядка проведения экзаменов — обе конфликтной комиссией были отклонены. Остальные же обращения были связаны с несогласием с выставленными баллами: их комиссия удовлетворила всего 13. Больше всего обжалований поступило на результаты экзамена по обществознанию, однако баллы выпускникам не были изменены ни в одном случае.