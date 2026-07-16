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В Севастополе прошли мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности

Для участников работали мастер-классы по созданию герба и рукоделию.

Источник: Национальные проекты России

Серия мероприятий ко Дню семьи, любви и верности прошла в многофункциональном культурном центре «Бухта Казачья» в Севастополе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта города.

Для участников работали тематические мастер-классы по созданию герба своей семьи, росписи шоперов, рукоделию. Также молодежь присоединилась к созданию оберегов, изготовлению сухих душей и написанию писем бойцам на фронт.

Одной из ключевых площадок стал лекторий от Российского общества «Знание». Перед гостями выступил настоятель храма святой мученицы Татианы отец Константин. Он рассказал об истории и духовном значении Дня семьи, любви и верности. От депутата законодательного собрания Севастополя Натальи Кирюхиной ребята узнали о семейном кодексе, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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