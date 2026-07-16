В Севастополе прошли мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности

Одной из ключевых площадок стал лекторий от Российского общества «Знание». Перед гостями выступил настоятель храма святой мученицы Татианы отец Константин. Он рассказал об истории и духовном значении Дня семьи, любви и верности. От депутата законодательного собрания Севастополя Натальи Кирюхиной ребята узнали о семейном кодексе, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей.