Сборная Подмосковья выиграла на летней Спартакиаде учащихся по софтболу

Сборная Московской области заняла первое место в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по софтболу. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Состязания среди девушек в возрасте от 9 до 15 лет состоялись с 7 по 14 июля в городе Крымске Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Подмосковья, Крыма, Свердловской области, Башкирии, Костромской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Челябинской областей. Всего было около 160 спортсменов.
На предварительном этапе подмосковная команда победила в своих группах. В финальных играх сборная Московской области подтвердила свой высокий уровень и завоевала золотые медали. Серебряным призером стала команда Москвы, а бронзовые награды завоевали спортсмены из Крыма.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.