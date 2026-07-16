Что под запретом в день трёх Андреев, 17 июля 2026 года

В светском календаре 17 июля — это день, когда щедрость сердца встречается с любопытством ума.
День дарения подарков — о радости отдавать без повода, о той чистой щедрости, которая не ждёт награды.
И День этнографа — о страсти познавать чужое, о способности раствориться в незнакомой культуре, чтобы потом рассказать о ней миру.
Один праздник — о доброте, другой — о любознательности. И тот и другой — о широте человеческой души.
Дарение: как послевоенная помощь узникам переросла в глобальный праздник щедрости.
История появления Международного дня дарения подарков трогательна и неожиданна для такого светлого праздника. Родился он в послевоенной Польше в 1946 году. Тогда это была не весёлая акция, а жест поддержки бывших узников концлагерей, потерявших абсолютно всё. В ту суровую эпоху люди отдавали последнее, чтобы помочь тем, кто прошёл через ад, начать жизнь заново.
Идея оказалась живучей: акция разрослась, потеряла политическую окраску и превратилась в общечеловеческую традицию. В 50-х годах праздник завоевал все страны «Социалистического лагеря», а после распада СССР через интернет и флешмобы пришёл и к нам.
В этот день дарят не только вещи, но и заботу, и внимание; проводят акции взаимопомощи и волонтёрства. Люди стараются радовать близких и знакомых приятными мелочами — будь то небольшой сувенир или просто тёплое письмо. Смысл не в цене презента, а в ощущении: «Я тебя помню, ты мне не безразличен». Отличный повод отправить посылку родителям или навестить старого друга без всякого календарного «красного дня».
Миклухо-Маклай и телефонные звонки коллегам: как родилась профессиональная традиция.
Второй праздник — День этнографа — тоже отмечается 17 июля. Дата связана с днём рождения легендарного российского путешественника и антрополога Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846−1888), посвятившего жизнь изучению народов Океании и всю жизнь доказывавшего равенство рас.
Традиция празднования этого дня зародилась в 1970-х годах в Ленинграде по инициативе заведующего кафедрой этнографии ЛГУ Рудольфа Фердинандовича Итса. По легенде, он стал обзванивать коллег из других городов и поздравлять их с «профессиональным праздником», и традиция мгновенно прижилась. Середина июля — разгар полевого сезона для большинства экспедиций, и учёные стали отмечать его прямо «на местах», в палатках и на стоянках.
Россия — страна многонациональная, и изучающих культуру и быт её народов здесь всегда уважали. У праздника даже сложились свои атрибуты: торжественное застолье и тосты в честь Миклухо-Маклая и Рудольфа Итса. А самым простым способом отметить день этнографа для неспециалиста будет поход в музей или книга о людях, которые живут не так, как вы.
Так что 17 июля — тот день, когда можно и нужно подарить подарок близкому или не очень человеку (без повода, «просто так»), а вечером посмотреть фильм о кочевниках Монголии или прочитать несколько страниц о быте папуасов. И понять: в мире, где люди ссорятся из-за границ и ресурсов, дарить и узнавать — самые мирные занятия на свете.
День трёх Андреев.
А еще 17 июля называют «Днём трёх Андреев», так как православная церковь вспоминает святых с этим именем:
Святитель Андрей Критский жил в VII-VIII веках в Дамаске. Семь лет он был немым, но обрёл дар речи после первого причастия. Стал архиепископом и великим церковным поэтом, автором «Великого покаянного канона», который читают во время Великого поста.
Благоверный князь Андрей Боголюбский — сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. Он перенёс во Владимир чудотворную икону Богородицы, построил более 30 храмов и сделал Владимиро-Суздальское княжество центром Руси. Был известен своим благочестием и заботой о народе.
Преподобный Андрей Рублёв — великий русский иконописец, автор знаменитой иконы «Троица», ставшей символом единства. Его иконы ещё при жизни считались чудотворными.
В народной традиции образы святых слились с заботой об урожае и день получил название Андрей Налива за то, что в это время овсяные колосья наливаются соком и зерном. Сегодня этот день наполнен заботами о будущем урожае, особым почитанием лошадей и магией овсяного киселя, которая помогала девушкам привлечь суженого.
Обряды 17 июля: кисель как зелье.
Крестьянская жизнь была тесно связана с полем. Поэтому все обряды были направлены на то, чтобы ускорить созревание хлебов и обеспечить достаток.
Главным героем дня был овёс. С него начинали утро: хозяйки варили овсяную кашу или кисель. Но попробовать их можно было только после того, как досыта накормишь лошадей. Для девушек овсяный кисель был волшебным зельем. Считалось, что если сварить его и выпить до последней капли, думая о замужестве, то желание обязательно сбудется.
Особое внимание 17 июля уделялось главным помощникам в поле — лошадям. Их в этот день кормили отборным овсом, чистили, водили к водопою. Существовало даже поверье, что, если дать лошади подышать паром от запаренной овсяной шелухи, она не будет болеть всю зиму.
Важной частью дня был сбор лесных ягод, которые поспевали к середине июля во многих регионах страны. Их использовали для варенья, компотов и сушки, а также гадали на суженого, пуская их в воду.
Также в это время зацветал зверобой — трава-оберег, и чтобы оградить жилище от нечистой силы, сглаза и порчи, дом окуривали дымом этого растения. Его также раскладывали у входной двери и на подоконниках, веря, что аромат этой травы отгоняет всё плохое.
В этот день крестьяне очень ждали дождя и молились о нем. Его называли «андреевским», и он был хорошей приметой, обещая, что озимые хлеба нальются крупным зерном. Без дождя зерно могло быть мелким.
Запреты Андреева дня: мусор не выносить.
Чего категорически нельзя было делать 17 июля:
Начинать жатву. Считалось, что, если начать убирать хлеб до этого дня, урожай будет скудным, и зерно может осыпаться.
Ссориться, сквернословить и ревновать. Любая негативная эмоция привлекала несчастья. Семейные пары, которые в этот день ругались, рисковали расстаться навсегда.
Давать или брать в долг деньги. Финансы в этот день считались «тяжёлыми», и взятые в долг средства могли не вернуться.
Оставлять детей без присмотра. По народным поверьям, злые силы могли подменить ребёнка или навредить ему, если малыш останется один.
Выносить мусор вечером. Вместе с мусором из дома можно было вынести и удачу, и благополучие.
Как прожить 17 июля: день без соцсетей.
12 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Овсяный завтрак для здоровья и удачи. Сварите на завтрак овсяную кашу (можно не обычную, а с ягодами и орехами) или сделайте кисель. Это дань традиции и полезно для пищеварения.
Покормите птиц (как символ лошадей). Если нет возможности покормить лошадей, насыпьте зерна или крошек в кормушку для птиц. Это доброе дело привлечёт удачу.
Детоксикация от социальных сетей. Запрет на ссоры и сквернословие легко перенести в онлайн-пространство. Постарайтесь сегодня не вступать в споры в комментариях и мессенджерах.
День без финансовых операций. Откажитесь от крупных покупок, переводов и займов. Это поможет сберечь бюджет и избежать спонтанных, ненужных трат.
Создайте «травяной оберег» для дома. Купите в аптеке зверобой. Зажгите аромалампу или просто положите пучок сухой травы на подоконник. Это не только украсит дом, но и создаст уютную, спокойную атмосферу.
Устройте день без рукоделия. Отложите шитьё, вязание и ремонт одежды. Посвятите время живому общению или прогулке.
Встретьте «андреевский» дождь. Если пойдёт дождь, не прячьтесь под зонт. Постойте под ним пару минут — это освежает и, по поверьям, смывает сглаз. Но сразу не вытирайтесь!
Семейный ужин без ссор. Соберитесь вечером за столом. Включите тихую музыку, готовьте вместе ужин, общайтесь. День благоприятен для семейного единения.
Загадайте желание при виде радуги. Если после дождя появится радуга, загадайте заветное желание. Говорят, оно обязательно сбудется.
Не выносите мусор на ночь глядя. Старайтесь завершить все дела по дому до заката. Это избавит от ощущения, что с мусором вы вынесли и удачу.
Повторите рецепт «овсяного киселя», который знахари называли «русским бальзамом». Овес полезен при болезнях желудка, поэтому готовьте кашу не просто вкусной, но и лечебной (без острых специй).
Напишите «карту желаний» на ближайшие 3 месяца. Святой Андрей считается покровителем всех страждущих, поэтому 17 июля идеально подходит для визуализации и планирования своей светлой жизни.
Приметы дня на 17 июля:
Если идет дождь, будет хороший урожай (ржаной хлеб будет «наливным»).
Ясная погода и сильная жара 17 июля обещают засушливое лето.
Кучевые облака — тёплую и ясную погоду.
Громкое стрекотание кузнечиков предвещает жару.
Если пчёлы прячутся в ульи — жди ненастья.
Много ягод в лесу — к суровой и холодной зиме.
Жёлтые листья на деревьях — к ранней осени.
Какая погода 17 июля, такой она будет и 11 августа (в день Калинника).