Первый рейс «Валдая» между Нижним Новгородом и Дзержинском состоится 17 июля

Компания «Водолет» снова запустила рейсы по реке между Нижним Новгородом и Дзержинском на судах «Валдай». Первые поездки пройдут 17, 18 и 19 июля.
Движение по маршруту, как мы ранее писали, было остановлено в середине июня. Первый рейс пришлось отменить по техническим причинам. Тогда подробности в компании не уточнили.
Отправление из Нижнего Новгорода — от причала № 8 в 17:45, прибытие в Дзержинск — в 18:40. Также дополнительные рейсы запланированы на некоторые даты в июле и августе. Билет стоит 370 рублей, сообщили в компании. Также в июле «Валдаи» начнут курсировать из Дзержинска в Павлово — поездка обойдётся в 515 рублей.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщил, что первый «Валдай» причалил к плавучей платформе на Окской набережной Дзержинска.