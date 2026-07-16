Первый рейс «Валдая» между Нижним Новгородом и Дзержинском состоится 17 июля

Отправление из Нижнего Новгорода — от причала № 8 в 17:45, прибытие в Дзержинск — в 18:40. Также дополнительные рейсы запланированы на некоторые даты в июле и августе. Билет стоит 370 рублей, сообщили в компании. Также в июле «Валдаи» начнут курсировать из Дзержинска в Павлово — поездка обойдётся в 515 рублей.