В Татарстане с начала года выявили почти триста новых случаев ВИЧ-инфекции

По информации регионального Роспотребнадзора, на конец июня на учете в медучреждениях состояло 15 865 человек, при этом 64 случая были выявлены только за последний месяц. Специалисты характеризуют обстановку как стабильную, но призывают жителей не терять бдительность.
Основным способом передачи вируса сегодня является незащищенный половой акт, в то время как случаи заражения через инъекционные наркотики стали фиксироваться реже.
Эпидемиолог Альбина Байрамшина подчеркивает важность профилактики: регулярных обследований, отказа от психоактивных веществ и использования барьерной контрацепции, которая при правильном применении блокирует передачу вируса в 80−95% случаев.
В рамках проекта «Санпросвет» Роспотребнадзор в июле проводит серию лекций для молодежи, чтобы повысить уровень информированности о рисках и методах защиты.