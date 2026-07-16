Потеряешь ребёнка! Что под запретом в день трёх Андреев, 17 июля 2026 года

В этот день дарят не только вещи, но и заботу, и внимание; проводят акции взаимопомощи и волонтёрства. Люди стараются радовать близких и знакомых приятными мелочами — будь то небольшой сувенир или просто тёплое письмо. Смысл не в цене презента, а в ощущении: «Я тебя помню, ты мне не безразличен». Отличный повод отправить посылку родителям или навестить старого друга без всякого календарного «красного дня».