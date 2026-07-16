В Пскове выбрали победительницу этапа проекта «Мама-предприниматель»

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» прошел в Пскове в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участницы представили бизнес-идеи, которые разработали и оформили в течение четырехдневного тренинга-интенсива, сообщили в региональном правительстве.
Среди представленных инициатив были проекты с социальной направленностью: развитие детского творчества, благоустройство города и поддержка локальных сообществ. Отдельное внимание привлекли проекты по бьюти-направлению, производству текстиля, создание авторских изделий из дерева и камня, производство чая из местных трав. Также участницы предложили экскурсионные маршруты по малоизвестным местам.
Победительницей конкурса единогласным решением жюри стала Наталия Егорова с проектом «Леденсония. Карамельная мастерская Егоровых». Ее проект посвящен производству полезных леденцов из изомальта, а также созданию скульптур из карамели. По итогам конкурса победительница получит денежный приз и сможет представлять Псковскую область на федеральном уровне.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.