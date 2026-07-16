В Пскове выбрали победительницу этапа проекта «Мама-предприниматель»

Среди представленных инициатив были проекты с социальной направленностью: развитие детского творчества, благоустройство города и поддержка локальных сообществ. Отдельное внимание привлекли проекты по бьюти-направлению, производству текстиля, создание авторских изделий из дерева и камня, производство чая из местных трав. Также участницы предложили экскурсионные маршруты по малоизвестным местам.