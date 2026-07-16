В Варшаве открылась выставка о похищенном у России «скифском золоте»

2000 предметов были отправлены в 2013 году из Крыма в Бонн, а затем в Амстердам для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». А в 2014 году Крым присоединился к России, и Украина, не желая возвращать артефакты музеям, заявила свои права на коллекцию. Суды в Европе долго в этом разбирались. Россия, в том числе устами таких культурных тяжеловесов, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выдвигала самые серьезные аргументы для возвращения коллекции в крымские музеи, но окончательным стало решение о передаче «крымского золота» Киеву. Трудно было представить иное решение, не окрашенное политически уже десять лет назад поднимающей голову русофобией.