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В Варшаве открылась выставка о похищенном у России «скифском золоте»

В Варшаве, в российском посольстве, открылась выставка, посвященная похищенному у России в начале СВО «скифскому золоту».

«Скифское золото» — это образное название. Далеко не все предметы уникальной коллекции искусства, переданной из крымских музеев на выставку в Голландию, были «скифскими».

2000 предметов были отправлены в 2013 году из Крыма в Бонн, а затем в Амстердам для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». А в 2014 году Крым присоединился к России, и Украина, не желая возвращать артефакты музеям, заявила свои права на коллекцию. Суды в Европе долго в этом разбирались. Россия, в том числе устами таких культурных тяжеловесов, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выдвигала самые серьезные аргументы для возвращения коллекции в крымские музеи, но окончательным стало решение о передаче «крымского золота» Киеву. Трудно было представить иное решение, не окрашенное политически уже десять лет назад поднимающей голову русофобией.

Нынешняя выставка в Варшаве красноречиво и обоснованно называется «Крымское золото: “цивилизованная” Европа грабит российские сокровища». Она подготовлена Российским военно-историческим обществом (РВИО), которое последовательно отстаивает интересы страны.

Коллекция представляла собой уникальные археологические находки из крымских раскопок, до этого безмятежно хранившиеся в четырех крымских музеях — Керченском, Бахчисарайском, в Херсонесе Таврическом и Центральном музее Тавриды. Эти вещи, по словам Михаила Пиотровского, определяли их идентичность. Он оценил сложившуюся коллизию как пример того, как право не совпадает со справедливостью. Сегодняшняя выставка в Варшаве настойчиво продолжила эту тему.

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