Диетолог рассказала, из-за чего чаще всего возникает тяга к сладкому

«Тяга к сладкому и мучному чаще всего возникает не из-за отсутствия силы воли. Пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием, уровнем стресса, качеством сна и гормональными колебаниями. Довольно часто еда становится способом успокоиться или снизить тревогу», — сказала Ефимова в беседе с «Лентой.ру».