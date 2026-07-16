В Таганроге к 20 августа завершат ремонт школы, пострадавшей от БПЛА ВСУ

В Таганроге к 20 августа завершат ремонт школы, пострадавшей от БПЛА Об этом в своих соцсетях сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова. Удар беспилотника серьезно повредил фасад, кровлю и оконные блоки здания. С 30 марта на территории учреждения действовал режим чрезвычайной ситуации, поэтому школьники и педагоги доучивали год в другом месте. На восстановление и закупку утраченного имущества из резервного фонда города направили более 12 миллионов рублей. Подрядчик уже заменил окна и двери, восстановил крышу и систему отопления, а сейчас занимается внутренней отделкой помещений. Финансовому управлению поручено оперативно выделить средства на новую мебель и оборудование. Полностью обновить материально-техническую базу школы планируют к первому сентября.