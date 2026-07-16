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В нацпарке «Виштынецкий» заблудившимся грибникам помогли выйти из леса и сразу оштрафовали

Любители лисичек, как оказалось, заехали в лес на машине.

Источник: Комсомольская правда

В Виштынецком национальном парке заблудилась семья грибников — пошли собирать лисички и заплутали, позвонили по номеру 112. Искать их пытались полицейские, но не смогли, тогда к операции и присоединились государственные инспекторы национального парка — отыскали грибник всего за полчаса.

Инцидент случился 16 июля. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, грибники тут же получили административный протокол за съезд с автодороги — они заехали на автомобиле прямо в лес, за это заплатят штраф.

Судя по фотографии, семья успела набрать немало лисичек — собирали в пакеты и ведра.