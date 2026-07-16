В нацпарке «Виштынецкий» заблудившимся грибникам помогли выйти из леса и сразу оштрафовали

В Виштынецком национальном парке заблудилась семья грибников — пошли собирать лисички и заплутали, позвонили по номеру 112. Искать их пытались полицейские, но не смогли, тогда к операции и присоединились государственные инспекторы национального парка — отыскали грибник всего за полчаса.