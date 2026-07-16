В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Город здоровья»

Фестиваль «Город здоровья» пройдет 18 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Массовый праздник третий год проводится по инициативе областного центра общественного здоровья. Особый акцент организаторы делают на популяризации семейного досуга и предлагают развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Среди самых активных участников будут разыграны призы, в том числе путевка на всю семью в одну из лучших здравниц Урала.
На фестивале организуют интерактивные программы, викторины, квизы и конкурсы про здоровый образ жизни и профилактику заболеваний. Также запланированы выступления творческих коллективов, семейная эстафета. Желающие смогут проверить свое здоровье, научиться оказывать первую помощь. Подробности можно узнать по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.