Движение транспорта в районе стадиона на Стрелке ограничат 18 июля

Движение ограничат на участке Волжской набережной (от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улицы Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), улицы Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской).