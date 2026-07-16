Движение транспорта в районе стадиона на Стрелке ограничат 18 июля

Движение транспорта в районе футбольного стадиона на Стрелке ограничат в Нижнем Новгороде 18 июля с 00:01 до 23:00, сообщает пресс-служба мэрии.
Это связано с проведением Суперкубка России по футболу.
Движение ограничат на участке Волжской набережной (от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), улицы Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), улицы Бетанкура (от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской).
Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Информацию о перемещенных авто можно узнать по телефону 417−17−07.