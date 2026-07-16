Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается в Нижегородской области

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает снижаться в Нижегородской области, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
С начала 2026 года в регионе было выявлено 348 больных ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости составил при этом 11,4 на 100 тысяч населения.
«ВИЧ-инфекция у нижегородцев стала встречаться реже — на 23,3%, а показатель заболеваемости снизился на 3,4 пункта. Год назад он составлял 14,8, сегодня — 11,4 на 100 тысяч жителей», — подчеркнул главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.
Антиретровирусную терапию, по информации «Стационар-Пресс», получают уже 17 948 жителей области, что составляет 95,4% от всех пациентов в федеральном регистре. Кроме того, 100% новорожденных от ВИЧ-позитивных матерей получили необходимую профилактику препаратами.
«Медики напоминают, что в 84% случаев ВИЧ передаётся нижегородцам половым путем, а большинство заболевших — это люди трудоспособного возраста (21−50 лет)», — подытожил Алексей Никонов.
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