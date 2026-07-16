Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается в Нижегородской области

«ВИЧ-инфекция у нижегородцев стала встречаться реже — на 23,3%, а показатель заболеваемости снизился на 3,4 пункта. Год назад он составлял 14,8, сегодня — 11,4 на 100 тысяч жителей», — подчеркнул главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян.