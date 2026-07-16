В июне в Воронежской области сильно подорожали картошка, лук и капуста

В Воронежской области в июне 2026 года по сравнению с маем цены на продукты повысились на 1%, сообщил Воронежстат на основе данных ежемесячного мониторинга цен. Больше всего подорожали картофель (на 30,3%), репчатый лук (на 30,8%) и свежая капуста (на 33,3%). Значительно повысились в цене куры и куриные окорочка, зефир и пастила, натуральный пчелиный мед, свекла, морковь и апельсины — на 4,6−19,1%. Зато подешевели вареные колбасы, куриные яйца, детские творожки, бананы и свежие огурцы — на 2,8−11,9%.