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Жители Ростова сообщили о громких звуках 16 июля

Ростовчане сообщили о громких звуках во время воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о громких звуках, которые слышали днем 16 июля. Люди предположили, что работали силы ПВО.

Отметим, звуки раздавались во время действующего в регионе предупреждения о воздушной опасности. Напомним, примерно в тот же период времени глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала об угрозе БПЛА по городу.

Добавим, в ночь на 16 июля 25 БПЛА уничтожили в Таганроге, Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

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