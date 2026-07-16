Компании Красноярского края примут участие в выставке «Руками женщины»

Создание коллективной экспозиции для участия в Международной выставке «Руками женщины» началось в Красноярске в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
В выставке примут участие представительницы 89 регионов России, стран СНГ, Азии, Африки, арабских государств и Китая. Приглашаются ремесленники, дизайнеры, производители экопродукции, новаторы в сфере медицины, туристические компании и технологические стартапы.
Центр «Мой бизнес» Красноярского края окажет содействие в организации коллективной экспозиции. Это позволит предпринимателям региона представить свою продукцию, найти новых партнеров и заявить о себе на международном уровне. Заявки принимаются до 28 августа.
«Для Красноярского края участие в международной выставке — это возможность ярко представить ремесленные традиции и современные разработки женщин-предпринимателей. Системная поддержка такого участия — важный элемент развития локального бизнеса: она открывает доступ к новым рынкам, помогает выстраивать экспортные цепочки и усиливать конкурентоспособность наших компаний», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.