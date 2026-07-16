Два тамбовских завода получат 100 млн из федерального бюджета на модернизацию

Субсидия предоставляется из федерального бюджета бюджету региона в целях софинансирования расходных обязательств области. На «Прогрессе» планируется организовать производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, а также электрической распределительной и контрольно-измерительной аппаратуры. На «Комсомольце» проведут модернизацию и обновление станков в цехах. Ожидается, что за счет субсидии предприятия привлекут не менее 21,8 млн руб. инвестиций в основной капитал, а объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составит не менее 24 млн руб.