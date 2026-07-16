цены на бензин, БПЛА, доплата к пенсии, 8° тепла

Вечером 16 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области. Так, угроза атаки БПЛА вновь нависла над регионом. «Факел» потерпел поражение в мачте с «Ростовом». Очаг смертельно опасного заболевания выявили недалеко от областного центра. А цены на все виды топлива продолжают непрерывно расти. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.