цены на бензин, БПЛА, доплата к пенсии, 8° тепла

Вечером 16 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области. Так, угроза атаки БПЛА вновь нависла над регионом. «Факел» потерпел поражение в мачте с «Ростовом». Очаг смертельно опасного заболевания выявили недалеко от областного центра. А цены на все виды топлива продолжают непрерывно расти. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Счёт 2:1: воронежский «Факел» проиграл в гостях «Ростову».
Воронежский «Факел» провёл заключительный спарринг перед возвращением в Премьер-лигу. Команда прибыла в Ростов, чтобы сыграть свой третий контрольный матч.
Товарищеская встреча прошла в закрытом формате. На пятой минуте «Факел» открыл счёт после атаки по левому флангу и прострела, но к перерыву уже проигрывал. У хозяев отличились Рональдо и Мухин, ещё один опаснейший удар голкипер огнеопасных кончиками пальцев переправил в перекладину.
На второй тайм Олег Василенко, главный тренер «Факела», выпустил четырёх свежих игроков, и ещё столько же — за четверть часа до конца игры. Не стеснялись с заменами и хозяева, однако на итоговом результате это не сказалось. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
БПЛА приблизились к границам региона: в Воронежской области объявили режим беспилотной опасности.
Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём 16 июля. Он начал действовать с 15:20.
Губернатор Александр Гусев отметил, что силы ПВО привели в готовность.
Глава региона также призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Цены на топливо только растут: в регионе вновь подорожали бензин и дизель.
Все виды топлива в очередной раз подорожали на АЗС в Воронежской области. В среднем за неделю рост составил 6,1%.
По данным Воронежстата, за дизельное топливо водителям теперь придётся отдать на 6,45 рубля больше. Цена за литр достигла 97,28 рубля.
Среди востребованных марок бензина больше всего подорожал АИ-92 подорожал на 5,97рубля, составив 87,26 рубля за литр. Стоимость литра АИ-95 увеличилась до 93,15 рубля. Эта марка бензина прибавила в цене 4,83 рубля. АИ-98 подорожал на 5 рублей, составив 111,52 рубля за литр.
Доплата к пенсии: размер выплаты может увеличиться в зависимости от нескольких факторов.
Жители Воронежской области могут увеличить размер пенсии в зависимости от возраста, места жительства и иных обстоятельств. Об этом напомнили в региональном отделении Социального фонда России.
В автоматическом режиме устанавливается региональная социальная доплата до уровня прожиточного минимума в регионе. Кроме того, система самостоятельно начисляет повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии гражданам старше 80 лет и лицам с инвалидностью I группы. Надбавка также осуществляется за проживание на Крайнем Севере и выработку необходимого северного стажа.
Часть доплат требует подачи заявления. К ним относятся профессиональная надбавка за специальный стаж. Её получают члены лётных экипажей, работники угольной промышленности и пр. Также по заявлению назначается повышенная фиксированная выплата для сельских пенсионеров, работавших в колхозах, совхозах, на предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Кроме того, заявительный порядок действует для доплаты детей на иждивении.
Смертельно опасное заболевание: карантин по бешенству животных ввели под Воронежем.
Карантин в связи с выявленным случаем бешенства животных ввели на территории Новоусманского района Воронежской области. Он продлится до 21 октября включительно. Соответствующий проект указа губернатора опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы регионального правительства.
Очаг смертельно опасного заболевания обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в посёлке Луч.
Неблагополучным пунктом признали территорию, радиус которой составляет 500 метров от границ эпизоотического очага:
посёлок Луч;
село Подклетное;
территорию СНТ Парусное, ограниченную улицами Полевой проезд 1-й, Полевой проезд 2-й, Полевой проезд 3-й, Полевой проезд 4-й, Полевой, урочищем Дубрава;
территорию СНТ имени Мичурина, ограниченную улицами 0-й ряд, 1-й ряд, Садовой, Мичурина, Центральной, Энтузиастов.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.
Ночное похолодание: до +8° опустятся столбики термометров в регионе.
До +8° похолодает в отдельных районах Воронежской области в ночь 17 июля. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В это время местами пройдут небольшие дожди.
Днём сильной жары ожидать не стоит. Воздух в среднем прогреется до +22°.