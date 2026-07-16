В Упоровском округе Тюменской области прошел Кубок Евразии по картингу

В течение трех дней заезды проходили в нескольких возрастных и технических категориях. Участие в соревнованиях приняли 45 пилотов. По итогам были определены пять победителей в индивидуальных зачетах: в классе «Мини» им стал Александр Семенов из Тюмени, «Супер-мини» — Богдан Шамрай из Упорово. Первое место в «Ротакс Макс юниор» занял Тимофей Цулин, он также из Упорово. Лучшим в «Ротакс Макс» стал тюменский спортсмен Дмитрий Нагдасев. В командном зачете первое место у сборной PROFI racing из города Ялуторовск.