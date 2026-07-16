В Упоровском округе Тюменской области прошел Кубок Евразии по картингу

Кубок Евразии по картингу состоялся с 10 по 12 июля на базе «Центра реализации молодежных программ» Упоровского округа Тюменской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
В течение трех дней заезды проходили в нескольких возрастных и технических категориях. Участие в соревнованиях приняли 45 пилотов. По итогам были определены пять победителей в индивидуальных зачетах: в классе «Мини» им стал Александр Семенов из Тюмени, «Супер-мини» — Богдан Шамрай из Упорово. Первое место в «Ротакс Макс юниор» занял Тимофей Цулин, он также из Упорово. Лучшим в «Ротакс Макс» стал тюменский спортсмен Дмитрий Нагдасев. В командном зачете первое место у сборной PROFI racing из города Ялуторовск.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.