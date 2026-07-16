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В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам здравоохранения

Жители Ростовской области смогут пожаловаться на некачественную медицину по горячему номеру.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в социальных сетях регионального надзорного ведомства.

— Ежедневно будут приниматься сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере, в том числе касающиеся прав на льготное лекарственное обеспечение, — уточнили специалисты.

Позвонить на горячую линию и рассказать о проблемах жители региона могут по номеру 8 (863) 210−55−99. Оставить письменную жалобу также можно дистанционно через интернет-приемную.

Напомним, ранее прокуратура защитила права сотрудников одного из городских медицинских учреждений. После официальной проверки среднему медперсоналу выплатили более миллиона рублей недополученных надбавок к зарплате.

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