В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам здравоохранения

Прокуратура Ростовской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в социальных сетях регионального надзорного ведомства.
— Ежедневно будут приниматься сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере, в том числе касающиеся прав на льготное лекарственное обеспечение, — уточнили специалисты.
Позвонить на горячую линию и рассказать о проблемах жители региона могут по номеру 8 (863) 210−55−99. Оставить письменную жалобу также можно дистанционно через интернет-приемную.
Напомним, ранее прокуратура защитила права сотрудников одного из городских медицинских учреждений. После официальной проверки среднему медперсоналу выплатили более миллиона рублей недополученных надбавок к зарплате.
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