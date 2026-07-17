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Новосибирский планетарий показал снимок туманности «Голубой Снежок»

В Большом новосибирском планетарии получили снимок планетарной туманности NGC 7662, которую называют «Голубой Снежок».

Источник: Большой новосибирский планетарий

В Большом новосибирском планетарии получили снимок планетарной туманности NGC 7662, которую за необычный вид называют «Голубой Снежок». Об этом сообщили в планетарии.

Съёмку провели сотрудник планетария Андрей Никифоров и астрофотограф Александр Тюлькин.

«Туманность представляет собой остаток звезды, расположенной на расстоянии более 3 000 световых лет от Земли в созвездии Андромеды», — уточнили в планетарии.

Это остаток звезды, который выглядит как светящееся голубоватое облако. Именно из-за формы и цвета туманность получила своё неофициальное название. Объект известен астрономам давно. Впервые его обнаружил английский астроном Уильям Гершель в 1784 году.

В планетарии отметили, что «Голубой Снежок» доступен для наблюдений даже в любительские телескопы.