Новосибирский планетарий показал снимок туманности «Голубой Снежок»

В Большом новосибирском планетарии получили снимок планетарной туманности NGC 7662, которую за необычный вид называют «Голубой Снежок». Об этом сообщили в планетарии.
Съёмку провели сотрудник планетария Андрей Никифоров и астрофотограф Александр Тюлькин.
«Туманность представляет собой остаток звезды, расположенной на расстоянии более 3 000 световых лет от Земли в созвездии Андромеды», — уточнили в планетарии.
Это остаток звезды, который выглядит как светящееся голубоватое облако. Именно из-за формы и цвета туманность получила своё неофициальное название. Объект известен астрономам давно. Впервые его обнаружил английский астроном Уильям Гершель в 1784 году.
В планетарии отметили, что «Голубой Снежок» доступен для наблюдений даже в любительские телескопы.