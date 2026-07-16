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Юрий Станкевич подал пакет документов для участия в выборах в Госдуму

Действующий депутат Госдумы баллотируется по одномандатному округу № 131.

В Нижегородской области продолжается этап выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Документы подал действующий депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Кандидаты в депутаты Госдумы IX созыва были утверждены на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», прошедшем 28 июня в Москве при участии Президента Владимира Путина.

Юрий Станкевич баллотируется по одномандатному округу № 131. В него входят Нижегородский, Советский и Кстовский районы Нижнего Новгорода, а также Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский округа.

По словам депутата, участие в выборах — это реализация конституционного права граждан на народовластие. Он подчеркнул, что считает своим долгом честно работать, учитывать мнение жителей и представлять интересы Нижегородской области на федеральном уровне.

Списки кандидатов от «Единой России» были сформированы по итогам предварительного голосования, в котором в регионе приняли участие более 150 тысяч человек.

Прием документов продолжается. Выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области состоятся с 18 по 20 сентября.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что Юрий Станкевич поддержал акцию «Коробка храбрости» в детской больнице.

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