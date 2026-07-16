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Ростовская прокуратура через суд вернула пособие многодетной матери

Прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону провела проверку по обращению многодетной матери, воспитывающей девятерых детей, чьи социальные права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону провела проверку по обращению многодетной матери, воспитывающей девятерых детей, чьи социальные права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что женщина получала ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, однако с февраля 2026 года выплаты были прекращены без законных оснований. Прокурор обратился в суд с иском в защиту её прав.

По итогам рассмотрения дела положенная мера поддержки была назначена, а сумма перерасчета составила почти 900 тыс. руб. Банку назначен штраф.