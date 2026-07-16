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Безнадзорные козы «захватили» село в Пермском крае

Хозяйка отпускат животных на «самовыгул».

Козы, пасущиеся без надзора, захватили село в Пермском крае, рассказали местные жители сайту perm.aif.ru.

В селе Елово хозяйка коз решила пасти их прямо на соседних участках. По словам местных жителей, женщина просто отпускает животных, и те сами бродят по окрестностям.

«Они уже съели все цветы, топчут урожай, портят деревья и заборы! А хозяйка только смеётся нам в лицо!» — рассказала жительница Елово сайту perm.aif.ru.

Соседи обращались за помощью и в полицию, и в администрацию округа и к местным депутатам. По словам властей, ситуация находится на контроле. Но животные продолжают портить чужое имущество.

Также жители рассказали, что у их хозяйки в разведении есть ещё кролики, которые также свободно гуляют по селу и объедают огороды.