Как выбрать огурцы, приготовить рассол и сделать малосольные огурцы хрустящими

Малосольные огурцы — одна из самых любимых летних закусок. Несмотря на простоту рецепта, далеко не всегда огурцы получаются хрустящими, ароматными и в меру солеными. На результат влияет все: сорт овощей, качество воды, пропорции рассола, температура засолки и даже посуда. Как выбрать огурцы, какие ингредиенты понадобятся, как правильно приготовить рассол и какой способ засолки выбрать — в материале «Газеты.Ru».