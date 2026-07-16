В Орловском краеведческом музее пройдет выставка ремесленных работ

В экспозиции будут представлены изделия ручной работы, в которых переосмыслены старинные мотивы Орловской области. Мастера создали предметы, которые могут вписаться в современный интерьер и быт: посуду из лозы и керамики, авторский текстиль, украшения и натуральное мыло. В основу дизайна каждого экспоната заложена историческая символика региона: образы былинных богатырей, орлов, зубров, а также знаменитые узоры древнего орловского списа.