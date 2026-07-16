В Орловском краеведческом музее пройдет выставка ремесленных работ

Выставка «Культура в лицах» пройдет с 30 июля по 30 августа в Орловском краеведческом музее, сообщили в региональном департаменте культуры. Билеты можно будет приобрести по Пушкинской карте, действующей по нацпроекту «Семья».
В экспозиции будут представлены изделия ручной работы, в которых переосмыслены старинные мотивы Орловской области. Мастера создали предметы, которые могут вписаться в современный интерьер и быт: посуду из лозы и керамики, авторский текстиль, украшения и натуральное мыло. В основу дизайна каждого экспоната заложена историческая символика региона: образы былинных богатырей, орлов, зубров, а также знаменитые узоры древнего орловского списа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.