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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик Леус: на выходных в Москве ожидается до 29 градусов тепла и без осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве на выходных, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам — лишь около плюс 10 градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату плюс 24-плюс 26, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 27-плюс 29», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в начале новой недели в столице ожидается теплая погода, однако возрастет вероятность дождей.