Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

«В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам — лишь около плюс 10 градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату плюс 24-плюс 26, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 27-плюс 29», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.