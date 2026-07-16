Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве на выходных, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам — лишь около плюс 10 градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату плюс 24-плюс 26, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 27-плюс 29», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в начале новой недели в столице ожидается теплая погода, однако возрастет вероятность дождей.