Амбассадоры РФС Игонин, Глушаков и Ари ознакомились с хохломской росписью в Нижегородской области

16 июля амбассадоры Российского футбольного союза — Алексей Игонин, Денис Глушаков и Ари — вместе с трофеем Суперкубка России посетили туристический маршрут «Выходные с хохломой». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. В рамках поездки футболисты познакомились с историей хохломского промысла, прошли все этапы изготовления изделий, пообщались с мастерами и приняли участие в мастер‑классе по традиционной хохломской росписи.
Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что золото в хохломской росписи традиционно символизирует богатство и процветание, а в спортивном контексте — победы и чемпионство. Амбассадоры и Суперкубок проследили процесс создания хохломских изделий — от изготовления заготовок‑баклуш до нанесения финальной росписи. Участники также участвовали в мастер‑классах по созданию матрёшек.
К особым событиям визита относится презентация уникального футбольного мяча с узорами в стиле хохломской росписи, изготовленного мастерами фабрики «Хохломская роспись» специально к OLIMPBET Суперкубку России; завершающие штрихи на мяче наносили сами амбассадоры РФС. Дальше делегация посетила культурное пространство бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде, где ознакомилась с современными коллекциями, переосмысляющими промысел в актуальном ключе.
В региональном министерстве туризма напомнили, что маршрут «Выходные с хохломой» признан победителем Национальной премии в области народных художественных промыслов. Развитие традиционных промысловых мест рассматривается как инструмент повышения туристической привлекательности области и входит в задачи реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на развитие инфраструктуры, подготовку кадров и продвижение внутреннего туризма.
Генеральный директор АНО «Хохлома» Софья Юдина подчеркнула, что участие бренда в крупном спортивном событии помогает показать связь художественных промыслов с современной культурой и подтвердить хохломскую роспись как живой и объединяющий символ России.
Ранее сообщалось, что Суперкубок России привезли в Нижний Новгород 15 июля — где посмотреть трофей.