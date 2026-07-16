Амбассадоры РФС Игонин, Глушаков и Ари ознакомились с хохломской росписью в Нижегородской области

16 июля амбассадоры Российского футбольного союза — Алексей Игонин, Денис Глушаков и Ари — вместе с трофеем Суперкубка России посетили туристический маршрут «Выходные с хохломой». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. В рамках поездки футболисты познакомились с историей хохломского промысла, прошли все этапы изготовления изделий, пообщались с мастерами и приняли участие в мастер‑классе по традиционной хохломской росписи.